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29.05.19 12:12

Apple попросила время до 10 июня для уточнения в офисе в США по вопросу обозначения городов Крыма

© РИА Новости. ФСБ РФ
29 мая. Interfax-Russia.ru - Корпорация Apple попросила дополнительное время до 10 июня для уточнения в центральном офисе в США технических и временных возможностей по отображению Крыма как территории России, сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Сейчас в программах "Карты" и "Погода" Крым и города Крыма обозначены как города без государственной принадлежности.

"На встрече с представителями Apple неделю назад нас проинформировали о внесённых поправках в сервисное приложение "Карты", где Симферополь и Севастополь теперь обозначены как российские города. Но вот в приложении "Погода" к какой стране относятся города Крыма не говорится, хотя про другие населенные пункты такая информация сообщается", - сказал Пискарев в среду журналистам.

"Мы указали представителям корпорации на необходимость исправить эту программу, и подтвердили, что ждём к 10 июня ответа, когда изменения будут внесены", - сказал Пискарев.

Ранее представители компании просили дать им срок до 29 мая для ответа.

Госдума требовала от компании, чтобы она убрала из своих приложений обозначение Крыма как территории Украины, поскольку по российскому законодательству это уголовное преступление. В то же время после исправления компания просто сняла упоминание Украины и не поставила упоминание России как страны, к которой относится крымский регион и его города.

Пискарев также отметил, что возглавляемый им комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции не снимает вопрос с контроля и намерен добиться от корпорации Apple исполнения российского законодательства в полном объеме.

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