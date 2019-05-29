Группа китайских туристов, пострадавших в ДТП в Приморье, вернулась домой

29.05.19 12:17

Фото пресс-службы УМВД по Приморскому краю

29 мая. Interfax-Russia.ru - Почти все граждане Китая, которые накануне попали в ДТП с туристическим автобусом в Приморье, вернулись на родину, сообщили журналистам в пресс-службе администрации края.

"Группа китайских туристов, пострадавших в ДТП под Уссурийском, покинула Приморье", - сообщили в пресс-службе.

Сначала границу перешли двое китайских туристов, которых доставили туда на каретах скорой помощи. В нейтральной зоне их передали китайским медикам. Затем границу пересекли еще 35 граждан Китая, их привезли на автобусе.

В больнице Уссурийска остался один гражданин КНР, он переведен из реанимации в травматологию. С ним находятся еще двое туристов - родственник и коллега.

28 мая на автодороге Хабаровск-Владивосток возле Уссурийска перевернулся автобус с китайскими туристами. Два туриста - мужчина 1950 года рождения и женщина 1959 года рождения - погибли. По данным краевого управления МВД, после аварии 19 человек обратились за медицинской помощью. После ДТП 38 китайских туристов из перевернувшегося автобуса разместили в гостинице Уссурийска.

Полиция возбудила по факту дорожной аварии уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УКРФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). В отношении 57-летнего водителя автобуса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Власти Приморья выразили соболезнования семьям погибших и сообщили, что окажут помощь в доставке тел погибших на родину.