Башкирия до 2030г вложит более 60 млрд руб в развитие молочной отрасли

29.05.19 12:24

© РИА Новости. Игорь Зарембо

29 мая. Interfax-Russia.ru - Объем вложений бизнеса в развитие молочной отрасли Башкирии к 2030 году может превысить 60 млрд рублей, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в республиканском Минсельхозе.

В настоящее время в регионе инициирована реализация ряда крупных инвестиционных проектов на общую сумму около 51 млрд рублей, среди которых - проекты по строительству молочных и молочно-товарных комплексов, а также молочно-товарных ферм.

В министерстве уточнили, что по итогам прошлого года объем производства молока составил 1,624 млн тонн.

Ранее сообщалось, что Башкирия реализует стартовавшую в прошлом году комплексную программу развития молочной отрасли до 2020 и на период до 2030 года, предусматривающую санацию и укрупнение мелких сельхозтоваропроизводителей.

В результате реализации стратегического документа планируется к 2030 году увеличить производство товарного молока по сравнению с 2016 годом в 2,1 раза - до 1,5 млн тонн, обеспечив уровень его товарности до 95%, среднюю продуктивность коров - до 7,4-9 тыс. кг молока на одну условную голову, обеспечить поступление в экономику региона более 170 млрд рублей.

Сырьевую базу молочной отрасли в Башкирии обеспечивают 930 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности и более 110 тыс. личных подсобных хозяйств населения. На 1 января 2018 года в регионе насчитывалось 423,9 тыс. голов коров. Самообеспеченность населения республики молоком и молочной продукцией составляет 128,8%.

Ежегодно республика перерабатывает около 700 тыс. тонн сырого молока, объем производства цельномолочной продукции - более 310 тыс. тонн, сыров и сырных продуктов - 13 тыс. тонн, масла сливочного - 7 тыс. тонн, сухого молока - 15 тыс. тонн.

Объем поставки молочной продукции за пределы республики ежегодно превышает 8,4 тыс. тонн твердых сыров (66% от объема их производства), 14 тыс. тонн сухих молочных продуктов (94%), 2,1 тыс. тонн масла сливочного (около 30%).