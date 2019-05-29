Аналог Керченского моста построят на юге Москвы

29.05.19 12:26

© РИА Новости. Илья Питалев

29 мая. Interfax-Russia.ru - Строительная готовность автомобильного моста через Кожуховский затон на юго-востоке столицы, который станет аналогом Керченского моста, составляет порядка 40%, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в среду.

"Со стороны парка развлечений "Остров мечты" завершено сооружение подпорных стен моста, смонтированы металлическое пролетное строение и железобетонная плита проезжей части. Сейчас производится сборка пролетного строения над Кожуховским затоном. К возведению аналогичной конструкции со стороны 2-го Южнопортового проезда планируется приступить в середине июня", - рассказал М. Хуснуллин.

По его словам, мост над Кожуховским затоном возводится по технологии, аналогичной строительству Крымского моста.

"Особенностью конструкции являются две русловые опоры - высокие фундаменты на свайном основании, расположенные над водой. Такая же технология сооружения водных опор использовалась при строительстве моста через Керченский пролив", - пояснил глава столичного стройкомплекса.

Как рассказал генеральный директор АО "Мосинжпроект" (оператор строительства - ИФ) Марс Газизуллин, Кожуховский мост длиной 680 метров станет частью новой 6-полосной магистрали, которая обеспечит доступ к тематическому парку "Остров мечты" в Нагатинской пойме и полуострову ЗИЛ.

"Новая дорога протянется по части Нагатинской поймы, пересечет Москву-реку, пройдет по участку 2-го Южнопортового проезда, который для этого расширят, и примкнет к 1-му Южнопортовому проезду", - сообщил М. Газизуллин.

Генеральный директор компании подчеркнул, что строительство новой магистрали на юго-востоке столицы существенно разгрузит центр и обеспечит высокую степень доступности районов Южнопортовый, Печатники, Марьино и Братеево.