Сбой на "желтой" ветке московского метро может привести к кадровым перестановкам

29.05.19 12:38

© РИА Новости. Пресс-служба Московского метрополитена

29 мая. Interfax-Russia.ru - После крупного сбоя 21 мая на Солнцевской линии Московского метрополитена, когда из тоннелей пришлось эвакуировать более тысячи человек, вероятно, будут сделаны кадровые перестановки в руководстве подземки, заявил заммэра столицы по транспорту Максим Ликсутов.

"Как всегда есть человеческий фактор. Во многом причина первого случая (сбоя на Солнцевской линии - ИФ) вот эта. Уверен, что здесь руководство московского метро выводы соответствующие сделает. Не только, как иногда бывает, найдут какого-то человека, который ходил и что-то не дописал. Уверен, что выводы будут сделаны и по руководящему составу московского метрополитена", - сообщил Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва" в среду.

По его словам, после инцидента "выводы соответствующие метрополитен уже практически сделал", итоги расследования ЧП будут подведены в течение двух дней.

"Была проверена за последние дни вся инфраструктура, связанная с контактным рельсом в метро, и никаких существенных отклонений от нормативов не зафиксировано. К сожалению, долго происходила организация движения поездов из тоннеля. Это привело к оправданной критике, связанной со временем организации этого процесса", - отметил заместитель мэра.

21 мая на Солнцевской линии метро в тоннеле между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская" застряли три поезда, эвакуация более 1 тыс. пассажиров заняла до 3 часов 20 минут.