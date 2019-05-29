Первый жилой комплекс на самой дорогой улице Москвы будет отреставрирован до конца 2019 года

29.05.19 12:43

Фото с официального сайта мэра Москвы

29 мая. Interfax-Russia.ru - Открыты продажи в клубном доме Stoleshnikov 7, который является проектом реставрации и приспособления под современное использование объекта культурного наследия, рассказал журналистам председатель совета директоров компании "ВСМ Девелопмент" Сергей Решоткин.

"Столешников переулок является самой дорогой торговой улицей Москвы по стоимости аренды. Но жить здесь было практически негде. Мы рады восстановить такую возможность",- отметил он.

Здание бывшего доходного дома виноторговца Леве архитектора Адольфа Эрихсона построено в 1903 году. Пятиэтажное здание в стиле модерн будет реставрировано компанией ВМС, которая приобрела его на торгах у правительства МО за 428 млн руб. в сентябре 2018 года. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 1,2 млрд руб.

Планируется, что до конца года будут отреставрированы фасады. Инженерное наполнение будет современным.

Пятиэтажный клубный дом будет включать 11 квартир и 1 пентхаус. Жилье будет сдано с отделкой. Над проектом работали команды реставраторов Гефест и архбюро "Цимайло, Ляшенко и партнеры".