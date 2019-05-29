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29.05.19 12:46
Число жертв апрельского пожара на "Нижнекамскнефтехиме" увеличилось до трех
"Вчера ночью в больнице умер еще один пострадавший в результате пожара", - сказал собеседник агентства.
Таким образом, число жертв пожара, произошедшего 19 апреля, увеличилось до трех.
Ранее сообщалось, что в результате возгорания на заводе изопрена-мономера "Нижнекамскнефтехима" в ходе планового капитального ремонта пострадали 17 человек - сотрудники двух подрядных организаций. Они получили термические ожоги разной степени.
Ущерб, нанесенный производству, по данным компании был незначительный.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).
"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, контрольный пакет его акций принадлежит группе "ТАИФ".
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