Чайка: катастрофа SSJ-100 выявила проблемы в авиаотрасли РФ, не решаемые годами

29.05.19 16:08

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

29 мая. Interfax-Russia.ru - Катастрофа самолёта SSJ-100 в "Шереметьево" обозначила серьёзные проблемы в авиационной отрасли страны, профильным ведомствам необходимо улучшить работу заявил генпрокурор РФ Юрий Чайка.

"Произошедшая недавно авиакатастрофа самолета авиакомпании "Аэрофлот" в "Шереметьево" вновь обозначила серьезные проблемы в авиационной отрасли, решения которых Генеральная прокуратура требует от уполномоченных государственных органов и авиапредприятий уже несколько лет",- сказал Чайка в среду, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.

Так, по словам генпрокурора, госпрограмма обеспечения безопасности полетов не соответствует международным требованиям, обязательства, предусмотренные Конвенцией о международной гражданской авиации, не выполнены. "До настоящего времени не определены целевой и приемлемый уровень безопасности полетов, а также лицо, ответственное за реализацию программы, которая не актуализировалась с 2008 года", - сказал Чайка.

Он добавил, что министерством транспорта до настоящего времени "не разработаны в полном объеме необходимые нормативные правовые акты, в том числе регламентирующие вопросы сертификации авиатехники и ее производителей, подготовки персонала", не утверждены правила наземного и технического обслуживания воздушных судов, требования к их летной годности, типовые профессиональные программы в области подготовки авиаспециалистов".

"Контроль за деятельностью авиакомпаний со стороны Росавиации зачастую осуществляется формально",- заявил Чайка.

Прокурорами выявлялись случаи принятия неправомерных решений о соответствии требованиям федеральных авиационных правил авиаперевозчиков, находившихся в предбанкротном состоянии, имевших нехватку воздушных судов.

"Данным агентством не принимаются надлежащие меры по пресечению фактов эксплуатации самолетов, не отвечающих требованиям воздушного законодательства, в том числе в вопросах безопасности. В частности, в ходе проведенной Генеральной прокуратурой проверки выявлено более 400 гражданских воздушных судов, в которых произведены изменения типовой конструкции без проведения необходимых исследований и выполнения сертификационных работ в Российской Федерации", - сказал генпрокурор.

Помимо этого, прокурорские проверки по-прежнему нередко выявляют факты недостаточной подготовки пилотов самолётов.

"По-прежнему остро стоит вопрос качества профессиональной подготовки пилотов. В ходе надзорных проверок нами вскрывались факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки, отсутствия в образовательных организациях необходимого кадрового и материального обеспечения и другие", - сказал Чайка.

По его словам, с 2017 года по результатам принятых прокурорами мер от выполнения полетов отстранено 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, аннулировано 160 летных свидетельств.

"Кроме того, пристальное внимание органами прокуратуры уделялось соблюдению прав пассажиров в связи с задержками и отменами авиарейсов, сбоями в доставке багажа, повышению доступности объектов транспорта для маломобильных граждан", - добавил Чайка.

Также прокурорами осуществлялось реагирование в связи с нарушениями при формировании стоимости авиаперевозок, навязыванием потребителям невыгодных условий, манипулированием ценой при применении многочисленных тарифов, отметил глава надзорного ведомства.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск Superjet-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку в 18:32 и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа.

41 человек погиб при пожаре на борту самолёта.

Уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц в настоящее время расследует Главное управление по расследованию особо важных дел СКР.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на губернатора Хабаровского края Фургала сообщили о поступлении в министерство транспорта региона технического заключения, в котором человеческий фактор называется приоритетной версией крушения самолета Superjet (SSJ 100) авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево 5 мая этого года.

В "Аэрофлоте" расценили заявления губернатора Хабаровского края о причинах катастрофы самолета SSJ-100 в "Шереметьево" как попытку давления на ход расследования.

"Аэрофлот" считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы рейса SU1492 Москва - Мурманск - "это на 100% человеческий фактор", неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение. В адрес "Аэрофлота" не поступало официальное заключение, на которое ссылается губернатор, о том, что "технически самолет был в идеальном состоянии", - говорится в сообщении авиакомпании, поступившем в "Интерфакс" в среду.

"Аэрофлот" потребовал от Фургала предоставить подтверждения озвученной версии случившегося и напомнил, что "объективные результаты расследования еще только предстоит получить полномочным и компетентным следственным органам".

"Авиакомпания требует от губернатора Хабаровского края С.Фургала предоставить документы, подтверждающие обнародованную информацию об окончательных итогах расследования. В случае отсутствия таковых, "Аэрофлот" требует незамедлительного и официального опровержения", - говорится в сообщении.

При этом в авиакомпании призвали СМИ воздержаться от спекуляций на теме трагедии.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в беседе с журналистами в среду не стал подтверждать, что основной версией катастрофы самолета SSJ100 в "Шереметьево" является человеческий фактор. Министр подчеркнул, что ведется расследование, по итогам которого только можно назвать причины.

"Версии озвучивать сегодня неправильно", - сказал Мантуров журналистам в среду.

Он напомнил, что специальная комиссия занимается расследованием инцидента и только по его завершении может озвучить выводы.

Кроме того, добавил министр, Минпромторг на регулярной основе проводит совещания как с эксплуатантами, так и с производителями, в том числе и самолета SSJ100.

"Дело в том, что это (обсуждение эксплуатации SSJ, - "ИФ") происходит на регулярной основе в рамках работы нашего министерства во взаимодействии с эксплуатантами, с производителем, и не только конечной продукции ОАК как самолета", - сказал министр.

По его словам, это касается и двигателей, и компонентов, оборудования, агрегатов, которые участвуют в этом проекте. "Ну и самое главное, что мы в постоянном контакте находимся с эксплуатантами, для того чтобы обеспечивать наиболее комфортные условия с точки зрения технического обслуживания", - сказал Д.Мантуров.

Ранее сообщалось, что оба "черных ящика" аварийного SSJ-100 найдены и переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК), информация с них расшифрована. МАК приступил к анализу информации.