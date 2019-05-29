Жителей Новоульяновска массово вакцинируют после вспышки кишечной инфекции

29.05.19 13:24

© РИА Новости. Игорь Зарембо

29 мая. Interfax-Russia.ru - Министерство здравоохранения Ульяновской области проводит вакцинацию жителей Новоульяновска от гепатита А после регистрации вспышки норовирусной инфекции, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе ведомства в среду.

"В связи с массовой заболеваемостью норовирусом в Новоульяновске, для того, чтобы предупредить распространение гепатита А, проводится вакцинация декретированных групп населения. Привито 399 человек, в том числе 134 ребенка. Также в числе привитых дети и подростки от 1 до 17 лет, работники ЖКХ, школ и детсадов, пищевой промышленности", - говорится в комментарии ульяновского Минздрава.

Отмечается, что вакцинация проводится по предписанию территориального управления Роспотребнадзора и заключению санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве региона.

В пресс-службе подчеркнули, что норовирус и вирусный гепатит А имеют идентичный водный путь передачи.

"Вакцинация проводится в предупреждающих целях, случаев гепатита А среди населения не зарегистрировано", - отметили в областном Минздраве.

Как сообщалось, жители города стали обращаться к медикам с признаками кишечной инфекции с 15 мая. Большинство заболевших - дети в возрасте от 2 до 17 лет, которые являются воспитанниками трех детсадов и учащимися двух школ.

По данным регионального Минздрава на 22 мая, признаки заболевания обнаружены у 44 человек, в том числе у 32 детей. У всех заболевших было отмечено среднетяжелое течение заболевания с положительной динамикой. В состоянии средней степени тяжести был госпитализирован 41 человек. На данный момент большинство заболевших выписаны.

По результатам вирусологического исследования у первых 20 заболевших диагностирована норовирусная инфекция, у одного человека - ротовирусная инфекция, еще у одного пациента - сочетанная инфекция норо- и ротовирусная инфекции.

По предварительным данным, заражение произошло в результате употребления некипяченой воды.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту вспышки кишечной инфекции в городе Новоульяновске по ч.1 ст.236 УК РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

По данным прокуратуры региона, признаки острой кишечной инфекции у заболевших начали проявляться после завершения ремонтных работ системы водоснабжения. В пробах, отобранных в насосной ООО "Источник" Новоульяновска, обнаружена РНК ротавируса, являющегося причиной гастроэнтерита.