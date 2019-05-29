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29.05.19 14:00

Чайка счел обоснованным отказ в передаче Грудинину мандата депутата Госдумы

© РИА Новости. Евгений Биятов
29 мая. Interfax-Russia.ru - Генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что экс-кандидату в президенты РФ от КПРФ Павлу Грудинину было обоснованно отказано в передаче депутатского мандата.

"Решение о лишении депутатских полномочий Грудинина было обоснованно",- сказал Чайка.

Отвечая на вопрос представителей фракции КПРФ в Госдуме в рамках "правительственного часа", Чайка сказал: "Видновский городской прокурор Московской области обоснованно, на наш взгляд, направил в Совет депутатов представление о лишении депутатских полномочий Грудинина, которое удовлетворено".

На упрек коммуниста-депутата Николая Харитонова в том, что прокуратура участвует в политическом преследовании Грудинина, генпрокурор заявил: "Мы политической деятельностью не занимаемся, прокуратура вне политики".

Касаясь оснований, по которым прокуратура потребовала лишить Грудинина депутатских полномочий, Чайка указал в первую очередь на выявленные в ходе проверки нарушения, в частности предоставленные им недостоверные сведения об имуществе.

"При проведении выборов Грудининым была предоставлена недостоверная информация об имуществе и участии в иностранной коммерческой организации", - отметил генпрокурор.

Реагируя на реплику коммунистов относительно несправедливого, по их мнению, раздела имущества при разводе супругов Грудининых, Чайка сказал: "Вопрос раздела имущества между супругами Грудиниными подлежит решению в судебном порядке. Прокурор в этом вопросе участия не принимает".

21 марта ЦИК России отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы, ранее принадлежавший нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, ушедшему из жизни 1 марта. Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что наличие у Грудинина незакрытых на момент регистрации в качестве кандидата от партии счетов за границей делают невозможным передачу ему думского мандата и его регистрацию в качестве парламентария, так как это противоречит действующему законодательству.

Кроме того, вопросы у ЦИК вызвало содержание представленных КПРФ документов - коммунисты в решении президиума ЦК КПРФ не представили мотивированного решения о передаче Грудинину мандата вне очереди.

22 марта КПРФ обжаловала решение ЦИК в Верховном суде РФ, который позже вернул иск без рассмотрения. В тот же день Мещанский суд Москвы отменил решение президиума Центрального комитета КПРФ о передаче мандата Грудинину. "Суд посчитал, что это решение противоречит позиции Конституционного суда по данному вопросу - по порядку передачи (мандата)", - сообщил "Интерфаксу" Булаев.

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