Температура в Москве обновила рекорд жары 2019 года

29.05.19 13:51

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

29 мая. Interfax-Russia.ru - Температура воздуха на базовой столичной метеостанции к 13:00 среды достигла 28,7 градусов жары, что стало максимальным значением с начала 2019 года, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области.

"Прежнее максимальное значение с начала года было зафиксировано накануне во вторник, когда температура поднималась до плюс 28,4 градусов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в течение дня 29 мая температура может подняться до 31 градуса, при ветреной погоде осадков не ожидается.

Согласно прогнозам синоптиков, в последние два дня мая, в четверг и пятницу в столичном регионе ожидаются грозовые дожди, и может выпасть около четверти месячной нормы осадков - до 15 мм. 30 мая в дневные часы воздух прогреется до +28...30 градусов, 31 мая ожидается +24...26 градусов.

Июнь начнется с небольшого понижения температуры: в субботу днем не выше 20-25 градусов тепла, в воскресенье + 21...26 градусов. Также сохранится вероятность дождей.