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29.05.19 13:51
Температура в Москве обновила рекорд жары 2019 года
"Прежнее максимальное значение с начала года было зафиксировано накануне во вторник, когда температура поднималась до плюс 28,4 градусов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в течение дня 29 мая температура может подняться до 31 градуса, при ветреной погоде осадков не ожидается.
Согласно прогнозам синоптиков, в последние два дня мая, в четверг и пятницу в столичном регионе ожидаются грозовые дожди, и может выпасть около четверти месячной нормы осадков - до 15 мм. 30 мая в дневные часы воздух прогреется до +28...30 градусов, 31 мая ожидается +24...26 градусов.
Июнь начнется с небольшого понижения температуры: в субботу днем не выше 20-25 градусов тепла, в воскресенье + 21...26 градусов. Также сохранится вероятность дождей.
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