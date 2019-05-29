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29.05.19 13:58

Новым главой комитета Совета Федерации по экономической политике избран Кутепов

© РИА Новости. Алексей Никольский
29 мая. Interfax-Russia.ru - Председателем комитета Совета Федерации по экономической политике после ухода из верхней палаты Дмитрия Мезенцева стал Андрей Кутепов, ранее возглавлявший комитет по регламенту.

"Прошло заседание комитета по экономической политике, на котором единогласно председателем избран Кутепов Андрей Викторович", - сообщил первый замглавы комитета Сергей Калашников на пленарном заседании Совета Федерации в среду.

Верхняя палата поддержала решение комитета голосованием.

Пост главы комитета по экономической политике стал вакантным после ухода из СФ Мезенцева, назначенного послом России в Белоруссии.

Кутепов до настоящего времени возглавлял комитет СФ по регламенту. Его место теперь занял сенатор Вячеслав Тимченко, который до этого был первым заместителем главы комитета по экономической политике.

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