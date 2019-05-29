Стоимость турпутевок по массовым зарубежным направлениям для жителей Урала выросла на 20%

29.05.19 14:04

© РИА Новости. Илья Питалев

29 мая. Interfax-Russia.ru - Стоимость турпутевок для жителей Урала по массовым направлениям на летний сезон выросла, сообщила член правления Уральской ассоциации туризма Оксана Чувакова.

"Понятно, что в разрезе всех направлений достаточно сложно какую-то статистику привести. Но давайте на примере самого такого массового направления. Если это Турция, допустим Кипр, та же Греция, Испания. Цены все-таки выросли процентов на 20", - сказала Чувакова на пресс-конференции в Екатеринбурге в среду.

Она отметила, что рост цен не сказывается на спросе.

"Что касается тенденций именно спроса, туристы не отказывают себе в отдыхе на самом деле. Туристы просто выбирают более экономичные и приемлемые для себя варианты", - пояснила Чувакова.