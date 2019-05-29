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29.05.19 14:04
Стоимость турпутевок по массовым зарубежным направлениям для жителей Урала выросла на 20%
"Понятно, что в разрезе всех направлений достаточно сложно какую-то статистику привести. Но давайте на примере самого такого массового направления. Если это Турция, допустим Кипр, та же Греция, Испания. Цены все-таки выросли процентов на 20", - сказала Чувакова на пресс-конференции в Екатеринбурге в среду.
Она отметила, что рост цен не сказывается на спросе.
"Что касается тенденций именно спроса, туристы не отказывают себе в отдыхе на самом деле. Туристы просто выбирают более экономичные и приемлемые для себя варианты", - пояснила Чувакова.
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