Символ Года театра прибыл в Оренбуржье

29.05.19 14:11

Фото с официального портала правительства Оренбургской области

29 мая. Interfax-Russia.ru - Всероссийский театральный марафон стартовал в Оренбургской области, сообщается на сайте правительства региона в среду.

Символ Года театра Оренбуржью передала Саратовская область. Церемония прошла в Оренбургском театре музыкальной комедии.

"Оренбуржье вливается в большой творческий марафон, который охватил уже половину страны. Мы рады гостям, мы встречаем их аншлагами. Передача символа тематического года состоялась в сороковой раз, и впервые за свое путешествие он перешел от музыкального театра к музыкальному", - приводятся в сообщении слова и.о.министра культуры и внешних связей региона Евгении Шевченко.

Она добавила, что символ пробудет в Оренбуржье до 1 июня и затем отправится вместе с артистами оренбургской музкомедии в Самару.

В рамках марафона на сцене Оренбургской музыкальной комедии зрители увидят классические балеты "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева, "Чиполлино" Карэна Хачатуряна, "Шопениану" и "Кармен-сюиту" Щедрина-Бизе.

Всероссийский театральный марафон стартовал в январе во Владивостоке и завершится в конце года в Калининграде. Участие в нем примут 85 регионов России.