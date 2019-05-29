В Коми вынесли первый приговор по делу ОПГ Пичугина: член группировки получил 7 лет колонии

29.05.19 14:24

© РИА Новости. Виталий Белоусов

29 мая. Interfax-Russia.ru - Верховный суд Коми в среду признал одного из участников преступного сообщества Юрия Пичугина 49-летнего Махача Азизова виновным в совершении ряда тяжких преступлений в составе группировки.

Как сообщает пресс-служба регионального СКР, суд установил, что Азизов вступил в преступное сообщество Пичугина в 1998 году. В январе 2005 года он участвовал в убийстве предпринимателя, не возвратившего долг. Во дворе дома по улице Кирова в Сыктывкаре в находившегося в своем автомобиле мужчину было произведено не менее шести выстрелов. С огнестрельными ранениями груди он был доставлен в больницу, где через месяц скончался.

"В ходе расследования уголовного дела Азизов дал последовательные признательные показания, в связи с чем с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и материалы выделены в отдельное производство", - говорится в сообщении.

Суд признал Азизова виновным в участии в преступном сообществе и вооруженной группе и в совершаемых ею нападениях, а также убийстве, сопряженном с бандитизмом.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 600 тыс. рублей. Кроме того, у него конфисковали средства в размере $1 тыс., полученные преступным путем и изъятые в ходе следствия.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщалось, преступное сообщество возникло в 1994 году и действовало под руководством "вора в законе" Пичугина. Лидера и остальных участников задержали в середине февраля 2018 года после серии обысков в Москве, Пятигорске и Сыктывкаре. Во время предварительного расследования у них изъяли пистолеты, автоматы, боеприпасы к ним и приспособления для бесшумной стрельбы.

В качестве фигурантов по уголовному делу проходит 21 человек. На счету банды многочисленные тяжкие и особо тяжкие преступления на территории Коми и Архангельской области.

В зависимости от роли каждого фигурантам предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и участии в нем (ст.210 УК РФ), создании устойчивой вооруженной группы и участии в ней (ст. 209 УК РФ), совершении шести убийств организованной группой, сопряженных с бандитизмом, покушении на убийство (ст.105 УК РФ), похищении человека, совершенном организованной группой (ст.126 УК РФ), незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершенном в составе организованной группы (ст.222, 222.1 УК РФ).

Также члены ОПГ обвиняются в вымогательстве (ст.163 УК РФ), мошенничестве, в том числе в особо крупном размере (ст.159 УК РФ), и других преступлениях.

Расследование в отношении членов ОПГ завершили в 2019 году. Первые фигуранты дел предстали перед судом.