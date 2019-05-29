Ярославские приставы составили атлас должников для борьбы с неплательщиками алиментов

29.05.19 14:28

© РИА Новости. Владимир Песня

29 мая. Interfax-Russia.ru - Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области составило атлас исполнительных производств по взысканию алиментных платежей, сообщил в среду на пресс-конференции в пресс-центре "Интерфакса" в Ярославле заместитель руководителя УФССП по региону Рашид Разыханов.

"Специальные карты - это инициатива нашего управления. Благодаря им мы сможем определить наиболее эффективные меры для каждой местности. К примеру, мы точно уверены, что в некоторых районах области абсолютно не эффективно ограничение на выезд, но при этом должники охотно выплачивают задолженность в случае ареста имущества. Но наиболее эффективной мерой мотивации к погашению задолженности по алиментам остается арест имущества", - сказал Разыханов.

Он пояснил, что каждый район в атласе раскрашен в свой цвет в зависимости от особенностей. Наглядно отражено количество исполнительных производств, количество ограниченных в праве на выезд за рубеж, статистика привлечения к административной и уголовной ответственности.

Разыханов особо отметил, что атлас позволит приставам наладить эффективный механизм по взысканию задолженности по алиментам и не допускать ее образования.

"Мы уже выяснили, что большинство должников по алиментам были уволены с работы и ведут образ жизни, при котором не хотят трудоустраиваться вновь. Одновременно с этим многие отцы полагают, что бывшие жены тратят алименты на себя, а не на детей", - сказал он.

Приставы помогают встретиться бывшим супругам, пообщаться и определить, как им заботиться о ребенке. Практически каждый день есть случаи примирения, когда супруги начинают больше контактировать с детьми, с ними гулять и играть. При этом и задолженность по алиментам перестает накапливаться.

По статистике ярославских судебных приставов, нерадивому отцу в среднем 38-40 лет, он живет по принципу "не в деньгах счастье", не любит вспоминать про свои прежние семьи, часто не имеет водительского удостоверения и работы, но весельчак и очень компанейский человек.

Среднестатистическая нерадивая мать, по мнению приставов, часто забывает, где у нее дети, не умна, но общительна, в возрасте 35-37 лет, не любит работать и мечтает стать содержанкой, очень хочет летать за рубеж на отдых за чужой счет.

Самой молодой должнице по алиментам в Ярославской области в этом году исполнилось 18 лет, она родила двоих детей, но лишена родительских прав. В целом женщин-неплательщиц около 10% от общего числа злостных алиментщиков.

Наибольшее количество исполнительных производств по взысканию алиментов в Ярославской области в Ярославле, Рыбинском, Ростовском и Борисоглебском районах. При этом наилучшая статистика у жителей Пошехонского, Мышкинского и Брейтовского района.