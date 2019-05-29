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29.05.19 14:34

Чайка не видит оснований для уголовного преследования Быкова за книгу о генерале Власове

© РИА Новости. Евгений Одиноков
29 мая. Interfax-Russia.ru - Генпрокурор Юрий Чайка заявил об отсутствии оснований привлекать к уголовной ответственности писателя Дмитрия Быкова за книгу о войне.

Чайка в среду выступил в Госдуме в рамках "правительственного часа", в ходе которого депутат Анатолий Грешневиков поставил перед ним вопрос об искажении истории второй мировой войны некоторыми российскими писателями.

Депутат, в частности, утверждал, что в ряде литературных произведений можно встретить высказывания о том, что блокаду Ленинграда устроил Сталин. Грешневиков также поинтересовался, почему прокуратура не пресекает выпуск мемуаров фашистов на русском языке, а также выход фильмов, в которых дискредитируются советские солдаты.

Депутат добавил, что писатель Быков написал книгу "о предателе Власове", "призывает расчленить Россию ради будущего, а историк Пивоваров рекомендует: нужно, чтобы Россия потеряла Сибирь". Грешневиков поинтересовался у генпрокурора, почему прокуратура не реагирует на такие заявления.

"То, что вы называли, органами прокуратуры уже проведены проверки, которые показали отсутствие в действиях лиц признаков состава преступления. В частности, в отношении писателя Быкова оснований для направления материалов в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании мы не нашли", - сказал Чайка, отвечая на вопрос депутата.

При этом он назвал острой проблему, которую затронул Грешневиков. "Мы ее видим, мы ее знаем, и еще раз говорю, что мы жестко реагируем в рамках тех полномочий, которые имеют прокуроры", - заявил Чайка.

Отметив, что Генпрокуратура разделяет обеспокоенность депутатов попытками искажения истории войны, Чайка добавил: "Но я бы не был так категоричен, как вы нам здесь говорите".

"Не все подобные случаи можно отнести к уголовно наказуемым деяниям о реабилитации нацизма. Так мы их всех можем пересажать в тюрьму. Многие высказывания в адрес бывшего советского строя и его руководства, хоть и вызывают справедливое возмущение общества, лежат, скорее, в нарушении нравственных и этических норм. И полагаю, что подобным неоднозначным высказываниям, публикациям должно дать свою оценку, прежде всего, общество, журналистские и писательские союзы", - сказал Чайка.

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