Экс-министр транспорта Пермского края осужден по делу о коррупции

29.05.19 14:38

© РИА Новости. Максим Блинов

7 ноября. Interfax-Russia.ru - Ленинский районный суд Перми в среду вынес обвинительный приговор в отношении бывшего министра транспорта Пермского края Алмаза Закиева по делу о получении взятки в 8,4 млн рублей и злоупотребление должностными полномочиями.

"Суд приговорил Закиева к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили агентства "Интерфакс-Поволжье" в суде.

Как сообщалось, за взятку Закиев помогал одной из коммерческих компаний получить контракт на строительство транспортной инфраструктуры стоимостью более 2 млрд рублей.

Взятка была завуалирована под приобретение у министра по завышенной стоимости (за 28 млн рублей) его квартиры в Оренбурге.

Чиновнику были предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

А.Закиев возглавлял пермский Минтранс с 12 февраля 2015 года.