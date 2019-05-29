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29.05.19 14:38
Экс-министр транспорта Пермского края осужден по делу о коррупции
"Суд приговорил Закиева к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили агентства "Интерфакс-Поволжье" в суде.
Как сообщалось, за взятку Закиев помогал одной из коммерческих компаний получить контракт на строительство транспортной инфраструктуры стоимостью более 2 млрд рублей.
Взятка была завуалирована под приобретение у министра по завышенной стоимости (за 28 млн рублей) его квартиры в Оренбурге.
Чиновнику были предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
А.Закиев возглавлял пермский Минтранс с 12 февраля 2015 года.
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