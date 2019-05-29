Работы по интеграции МЦК и радиальных ж/д направлений завершатся ко Дню города

29.05.19 14:46

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

29 мая. Interfax-Russia.ru - Основные работы по интеграции радиальных направлений железных дорог и Московского центрального кольца (МЦК) планируется завершить ко Дню города, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"К настоящему времени в работе осталось два направления, по которым еще ведутся работы. Это платформа Ленинградская на Рижском направлении и Северянин на Ярославском", - сказал Хуснуллин журналистам в среду.

Он отметил, что последним объектом интеграции железнодорожных систем станет обновленная платформа Северянин. Там будут открыты три новые платформы и один конкорс с выходом на платформу МЦК.

"Все эти объекты будут соединены единым тоннелем. Таким образом, будет обеспечена возможность перехода по принципу "сухие ноги", то есть не выходя на улицу", - сказал Хуснуллин.

Программу интеграции МЦК с радиальными направлениями железной дороги правительство Москвы и ОАО "РЖД" реализуют с 2016 года. Ее целью является создание удобных пересадочных узлов между остановочными пунктами МЦК, интегрированного с метрополитеном, и радиальных ж/д направлений. Финансирование работ осуществляется на паритетной основе.