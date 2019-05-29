Более 1 тыс. сирийцев получили продуктовую помощь от Ингушетии

29.05.19 14:55

© РИА Новости. Валерий Мельников

29 мая. Interfax-Russia.ru - Власти Ингушетии приступили ко второму этапу благотворительной акции в Сирии в честь Рамадана: жителям отдаленных районов провинции Дамаск раздают продуктовые наборы, сообщили в среду агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе главы республики.

"В ходе второго этапа акции представители команды "С любовью из Ингушетии" доставили ифтар-наборы к мечети "Ас-Салам" в районе Барзе провинции Дамаск, а также в квартал Дахр-эль-Мустах, находившийся во время войны на линии огня. Ежедневно мы будем приезжать в разные отдаленные районы провинции Дамаск и раздавать по 200 ифтар-наборов каждому члену семьи", - привел сотрудник пресс-службы слова советника главы республики Луая Юсефа.

По его словам, такую адресную помощь получили уже более 1 тыс. нуждающихся.

Он отметил, что эта работа проводится по поручению главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова в рамках второго этапа благотворительной акции " Шатер Рамадана - с любовью из Ингушетии".

В рамках гуманитарной миссии в последние 10 дней Священного месяца шатер выезжает в отдаленные районы провинции Дамаск, где расположено большое количество разрушенных домов и проживает много бедных семей.

Это уже 11-я по счету гуманитарная акция, которую Ингушетия проводит в Сирии.

В первые 20 дней Священного месяца шатер находился в центре Дамаска. За это время совершить ифтар в нем смогли более 4 тыс. постящихся, среди которых дети-сироты, женщины, старики, одинокие и больные люди, пострадавшие от войны.

По словам собеседника агентства, порции ифтар-наборов являются полноценными, вкусными и очень сытными. В них входят супы, основные блюда из курицы или мяса с рисом, а также салат, йогурт, финики, сладости, фрукты, соки и чай. Благодаря акции от Ингушетии сирийский народ впервые получил такие полные ифтар-наборы.