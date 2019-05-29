Бесплатные автобусы и дополнительные электрички назначат назначат на время авиасалона МАКС-2019

29.05.19 15:18

© РИА Новости. Алексей Филиппов

29 мая. Interfax-Russia.ru - Более 200 бесплатных автобусов и дополнительные электрички назначат на период авиасалона МАКС-2019, который пройдет в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"В этом году в дни проведения МАКС-2019 мы ожидаем увеличение пассажиропотока на 300 - 400 тысяч человек. Для транспортного обслуживания посетителей авиасалона выделено свыше 230 бесплатных автобусов ГУП МО "Мострансавто". На пригородном сообщении назначено более 50 пар дополнительных электропоездов из расчета увеличения пассажиропотока и сокращение интервалов движения поездов до 5-6 минут", - приводятся в сообщении слова главы Минтранса Московской области Алексея Гержика.

Для посетителей авиасалона, прибывающих на личном автомобиле, будет организована парковка на территории бывшего аэропорта "Быково" на 12 тысяч машиномест, от которой пассажиры смогут доехать до ЛИИ им. Громова на автобусах. На территории самого авиасалона будет парковка на 7,5 тысяч машиномест.

С 27 по 29 августа автобусы будут перевозить посетителей по трем маршрутам: "Пл. "Отдых" - "Выставочный комплекс"; "Проходная №1" - "Выставочный комплекс"; "Стоянка на приангарной площади ЛИИ им. М.М. Громова" - Выставочный комплекс". С 30 августа по 1 сентября добавится еще четыре маршрута "Пл. 42 км. - Илюшенские проходные"; "Ул. Лацкова - КПП 1", "автостоянка аэропорт "Быково" - Выставочный комплекс"; "Парковка на ОАО "ЭМЗ им. Мясищева" - Выставочный комплекс".