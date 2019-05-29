Новым врио главы администрации Элисты назначена Галина Васькина

29.05.19 15:31

© РИА Новости. Сергей Венявский

29 мая. Interfax-Russia.ru - Депутаты Элистинского городского собрания избрали в среду нового врио главы администрации Элисты, ранее этот пост занимал объявленный в розыск Окон Нохашкиев, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в администрации города в среду.

"Состоялось заседание городского собрания Элисты. Денис Ишкеев, занимавший должность главы, уволился по собственному желанию. Глава администрации Элисты Нохашкиев отстранен от должности. Депутаты своим решением назначили на должность врио главы администрации Элисты Галину Васькину, которая была заместителем по социальным вопросам", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что Нохашкиев является фигурантом уголовного дела о превышении полномочий и незаконном использовании средств, накопленных на личных счетах воспитанников Элистинского дома-интерната для умственно отсталых детей. В настоящее время его местонахождение не известно - чиновник разыскивается.

В марте этого года следователи начали проверку по сообщению детского омбудсмена Анны Кузнецовой о нарушении прав воспитанников дома-интерната в Калмыкии. Она заявила о многочисленных нарушениях, обнаруженных в ходе проверки.