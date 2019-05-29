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29.05.19 15:33

Законопроект о запрете передачи долгов по ЖКХ коллекторам принят в I чтении

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
29 мая. Interfax-Russia.ru - Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который вводит прямой запрет на передачу накопившихся долгов граждан по ЖКХ коллекторам.

Документ внесла в Госдуму в марте вице-спикер Ирина Яровая (Единая Россия).

Законопроектом предлагается конкретизировать статью 155 Жилищного кодекса (ЖК) РФ, установив прямой запрет на уступку прав по взысканию просроченной задолженности граждан по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам. Исключение - передача долгов профессиональным участникам рынка ЖКХ, а именно управляющей организации, товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу, либо ресурсоснабжающей организации.

"Анализ правоприменительной и судебной практики показывает, что уступка прав требований организациям, не являющимся специально уполномоченными участниками рынка жилищно-коммунальных услуг, приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан", - говорится в пояснительной записке к документу.

Документ поддержан Минстроем и Федеральной службой судебных приставов (ФССП).

"Мы считаем, будет правильным запретить передачу долгов граждан по ЖКХ. Эта проблема, к сожалению, существует: звонят людям, особенно пожилым, с угрозами вплоть до применения физической силы. Граждане регулярно обращаются к депутатам с требованием принять соответствующие решения", - цитирует спикера Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы.

Как уточнил Володин, в случае принятия законопроекта уступка права по взысканию просроченной задолженности граждан по ЖКХ станет возможна только для профессиональных участников рынка жилищно-коммунальных услуг - управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжающей организации.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

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