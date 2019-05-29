Медведев призвал начать исследования по биоразлагаемым технологиям

29.05.19 15:56

© РИА Новости. Сергей Гунеев

29 мая. Interfax-Russia.ru - Исследования в области использования биоразлагаемых технологий нужно проводить уже сейчас, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В среду премьер ознакомился с возможностями нового исследовательского центра по переработке полимеров "Сибур ПолиЛаб", открытого в Сколково. Глава "СИБУРа" Дмитрий Конов в ходе осмотра лаборатории отметил, что уже вскоре производимый пластик должен будет стать биоразлагаемым.

"Я думаю, что просто сейчас нужно исследования на эту тему проводить - об использовании биоразлагаемых технологий", - ответил Медведев.

Как пояснил глава "СИБУРа", сейчас основная проблема в вопросе переработки пластика заключается в том, что этот материал очень плохо собирается, хотя возможности для его переработки есть.

"Поэтому то, что быстро оборачивается и чаще выкидывается, вполне вероятно, что нужно ограничивать", - заявил Конов, уточнив, что речь идет об одноразовых вещах из пластика.

"А то, что длительной эксплуатации, - там альтернативы пластику не существует. Потому что из бумаги трубы не сделать", - отметил в связи с этим Медведев.