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29.05.19 15:56
Медведев призвал начать исследования по биоразлагаемым технологиям
В среду премьер ознакомился с возможностями нового исследовательского центра по переработке полимеров "Сибур ПолиЛаб", открытого в Сколково. Глава "СИБУРа" Дмитрий Конов в ходе осмотра лаборатории отметил, что уже вскоре производимый пластик должен будет стать биоразлагаемым.
"Я думаю, что просто сейчас нужно исследования на эту тему проводить - об использовании биоразлагаемых технологий", - ответил Медведев.
Как пояснил глава "СИБУРа", сейчас основная проблема в вопросе переработки пластика заключается в том, что этот материал очень плохо собирается, хотя возможности для его переработки есть.
"Поэтому то, что быстро оборачивается и чаще выкидывается, вполне вероятно, что нужно ограничивать", - заявил Конов, уточнив, что речь идет об одноразовых вещах из пластика.
"А то, что длительной эксплуатации, - там альтернативы пластику не существует. Потому что из бумаги трубы не сделать", - отметил в связи с этим Медведев.
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