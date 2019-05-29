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29.05.19 16:03

Роспотребнадзор рассказал, как уберечься от инфекций на отдыхе

© РИА Новости. Ульяна Соловьева
29 мая. Interfax-Russia.ru - Роспотребнадзор выпустил памятку о том, как избежать инфекционных и паразитарных заболеваний на отдыхе.

"Чаще всего инфекционные и паразитарные заболевания передаются через воду, загрязненные и недостаточно обработанные продукты питания, кровососущих насекомых (комаров, блох, слепней, москитов, мошек, клещей и других), при контакте с больным человеком или загрязненным объектом окружающей среды, половым путем", - напомнили в Роспотребнадзоре.

При этом тропические инфекции зачастую сопровождаются поражением кишечника, кожи, глаз, различных систем и органов человека, нередко протекают в тяжелой форме и трудно поддаются лечению.

"Так, желтая лихорадка - вирусное заболевание, которое передается от другого человека или через укус комара. У заболевшего резко повышается температура до 39 - 40 градусов, потом начинается кровотечение из носа, десен", - заметили в ведомстве.

От болезни существует вакцина, это единственное и самое надежное средство ее предупреждения. Иммунитет после введения вакцины вырабатывается через 10 дней и длится пожизненно.

Другое опасное заболевание - лихорадка Денге также передается через укус комаров. Может протекать в лихорадочной и геморрагической форме. Больные страдают от приступов температуры, сыпи, болей в спине и суставах.

"Меры профилактики лихорадки Денге - использование репеллентов и засетчивание окон. При возвращении с отдыха в случае повышения температуры необходимо информировать врача о том, что вы были в стране с тропическим климатом", - отметили в Роспотребнадзоре.

Еще одна тропическая болезнь - вирус Зика передается через укусы комаров и половым путем. У человека появляется сыпь на лице и туловище, которая затем распространяется на другие части тела, конъюнктивит, головная боль, боли в суставах и спине. В большинстве случаев заболевание протекает без симптомов, и только в одном из четырех-пяти случаев развивается клиническая симптоматика. Мера профилактики - защита от комаров.

"Малярия - тяжелое инфекционное заболевание, широко распространенное в странах с тропическим и субтропическим климатом. Ее симптомы - повышение температуры, озноб, сильное потоотделение, головная боль, слабость. При тропической форме малярии возможен летальный исход", - сообщили в ведомстве.

Способ защититься от малярии - прием противомалярийных препаратов. Начать принимать лекарство нужно за две недели до выезда в тропики, продолжать весь период пребывания и в течение одного месяца после. Противомалярийные препараты не совместимы с алкоголем.

Холера передается через инфицированную воду (в том числе, при купании и заглатывании воды), продукты питания, которые не подвергаются тепловой обработке - студни, салаты. Заболевший человек страдает от быстрого обезвоживания из-за рвоты и поноса.

"Меры профилактики холеры - использование бутилированной или кипяченой воды. Важно воздержаться от использования льда для охлаждения различных напитков, купаться в водоемах, разрешенных для организованного отдыха, не глотать воду, не употреблять сырые и недостаточно термически обработанные продукты, тщательно мыть руки", - заявили в Роспотребнадзоре.

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