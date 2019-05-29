Общественники в Екатеринбурге планируют провести пикет в защиту сквера, где собирались строить храм

29.05.19 16:25

© РИА Новости. Павел Лисицын

29 мая. Interfax-Russia.ru - Активисты в Екатеринбурге уведомили министерство общественной безопасности Свердловской области о проведении вечером 4 июня пикета в защиту сквера возле театра драмы от строительства.

"Я сегодня подал уведомление о проведении пикета, пообщался очень конструктивно с руководством министерства общественной безопасности <...> Они пояснили, что особых проблем не видят в проведении пикета на площади у театра драмы напротив сквера", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в среду юрист Иван Волков.

По его словам, участниками пикета станут общественники и члены "Комитета спасения сквера".

"Пикет заявили на 100 человек", - добавил Волков.

Как сообщалось, в середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ.