Суд арестовал подростка, ударившего топором школьницу из Вольска

29.05.19 18:24

© РИА Новости. Максим Богодвид

29 мая. Interfax-Russia.ru - Вольский районный суд Саратовской области заключил под стражу подростка, напавшего с топором на девочку в школе города Вольска, сообщил "Интерфаксу" представитель суда в среду.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал 14-летнего юношу на два месяца", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь пресс-служба следственного управления по региону сообщила, что подростку предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 - п. "а, в, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом).

По версии следствия, во вторник 14-летний ученик школы N4 поднялся на второй этаж учебного заведения и, бросил в класс, в котором находились ученики и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Затем выйдя в коридор, он бросил вторую бутылку. Однако воспламенения не произошло.

Подросток встретил в коридоре 12-летнюю девочку, направлявшуюся в свой класс, и ударил ее топором по голове, а потом попытался скрыться.

Очевидцы вызвали бригаду "скорой помощи". Девочка была госпитализирована.

Нападавший наблюдался у психиатра.