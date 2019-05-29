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29.05.19 18:24
Суд арестовал подростка, ударившего топором школьницу из Вольска
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал 14-летнего юношу на два месяца", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь пресс-служба следственного управления по региону сообщила, что подростку предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 - п. "а, в, е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, заведомо малолетних, совершенное общеопасным способом).
По версии следствия, во вторник 14-летний ученик школы N4 поднялся на второй этаж учебного заведения и, бросил в класс, в котором находились ученики и учитель, бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. Затем выйдя в коридор, он бросил вторую бутылку. Однако воспламенения не произошло.
Подросток встретил в коридоре 12-летнюю девочку, направлявшуюся в свой класс, и ударил ее топором по голове, а потом попытался скрыться.
Очевидцы вызвали бригаду "скорой помощи". Девочка была госпитализирована.
Нападавший наблюдался у психиатра.
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