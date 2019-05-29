Сирия предоставила список из 120 раненых военных для реабилитации в санаториях Крыма

29.05.19 18:29

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

29 мая. Interfax-Russia.ru - Крым получил от Сирии предложения для составления списка раненых военных, которые пройдут реабилитацию в санаториях на побережье Черного моря.

"Сирийская сторона предоставила списки из 120 раненых военных, сейчас их переводят в посольстве. После этого они будут переданы главе Крыма, чтобы министерство здравоохранения проработало возможность их реабилитации с учетом профилей наших санаториев, - предстоит выбрать тех, кому в Крыму могут помочь", - сообщила в интервью агентству "Интерфакс-Юг" депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая представляет Крым при поездках в Дамаск.

По ее словам, предварительный список составлен руководством Центрального военного госпиталя Сирии.

"Там находятся раненые военнослужащие, которые не могут пройти реабилитацию - нет возможностей. В основном это мужчины, которых война сделала инвалидами", - уточнила депутат.

Как сообщалось, всего в этом году бесплатную реабилитацию в оздоровительных учреждениях Крыма пройдут 50 детей и 40 раненых военнослужащих из САР. Договоренности об этом были достигнуты в апреле на Ялтинском международном экономическом форуме в ходе переговоров главы Крыма Сергея Аксенова с министром экономики и внешней торговли Сирии Мухаммадом Самером аль-Халилем.

24 мая в Крым прибыла первая группа сирийских детей, которые отдыхают в санатории "Морской" (Евпатория) за счет внебюджетных средств регионального госпредприятия "Солнечная Таврика" (объединяет более десятка санаториев, пансионатов и хостелов).

Полный текст интервью с Поклонской доступен на сайте агентства "Интерфакс-Юг" по адресу: http://www.interfax-russia.ru/Crimea/exclusives.asp?id=1034047