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30.05.19 06:05
Коллегия ученых решит судьбу леопарда из реабилитационного центра в Приморье
Дальневосточный леопард Leo 131M, спасенный от тяжелых травм, успешно осваивается в новом вольере реабилитационного центра. Леопард максимально изолирован от людей. Это необходимо для того, чтобы в случае возвращения в дикую природу он сторонился человека. Решение о его выпуске в тайгу будет принимать коллегия ученых, говорится в сообщении.
Пока раны у хищника заживают, ему не дают охотиться и кормят кусковым мясом дичи. Новый медосмотр леопарда запланирован на начало лета.
Как сообщалось, в начале марта специалисты охотнадзора нашли раненого дальневосточного леопарда вблизи государственного заповедника "Кедровая падь". Молодого самца изъяли из дикой природы и доставили в центр реабилитации тигров и других животных в поселке Алексеевка Приморского края.
Ученые полагают, что зверь мог пострадать из-за конфликта с другим леопардом, а перед этим, возможно, его сбила машина. По оценке специалистов, его возраст составляет около 2,5 лет. У зверя перелом лапы и лопатки, дистрофия мышц. Долгое время состояние леопарда оценивалось как крайне тяжелое, ветеринары опасались за его жизнь.
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