Коллегия ученых решит судьбу леопарда из реабилитационного центра в Приморье

30.05.19 06:05

© РИА Новости. Виталий Аньков

30 мая. Interfax-Russia.ru - Решение о возвращении в тайгу дальневосточного леопарда из реабилитационного центра в Приморье примет коллегия ведущих ученых, сообщает в четверг пресс-служба нацпарка "Земля леопарда".

Дальневосточный леопард Leo 131M, спасенный от тяжелых травм, успешно осваивается в новом вольере реабилитационного центра. Леопард максимально изолирован от людей. Это необходимо для того, чтобы в случае возвращения в дикую природу он сторонился человека. Решение о его выпуске в тайгу будет принимать коллегия ученых, говорится в сообщении.

Пока раны у хищника заживают, ему не дают охотиться и кормят кусковым мясом дичи. Новый медосмотр леопарда запланирован на начало лета.

Как сообщалось, в начале марта специалисты охотнадзора нашли раненого дальневосточного леопарда вблизи государственного заповедника "Кедровая падь". Молодого самца изъяли из дикой природы и доставили в центр реабилитации тигров и других животных в поселке Алексеевка Приморского края.

Ученые полагают, что зверь мог пострадать из-за конфликта с другим леопардом, а перед этим, возможно, его сбила машина. По оценке специалистов, его возраст составляет около 2,5 лет. У зверя перелом лапы и лопатки, дистрофия мышц. Долгое время состояние леопарда оценивалось как крайне тяжелое, ветеринары опасались за его жизнь.