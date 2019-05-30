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30.05.19 06:08

Хабаровский губернатор назвал безрадостным положение дел в муниципалитетах края

Фото пресс-службы губернатора и правительства Хабаровского края
30 мая. Interfax-Russia.ru - Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, победивший на выборах главы региона в сентябре 2018 году, после первого знакомства с положением дел в районах, назвал картину безрадостной.

"К моему глубокому сожалению, в каждом районе картина безрадостная. Люди недовольны, не видят изменений к лучшему, инфраструктура поселений в застое, зарплаты низкие. Основные вопросы, которые поднимают жители, - это доступность и качество медицинского обслуживания, высокие тарифы на коммунальные услуги, отсутствие нормального водоснабжения", - сообщил Фургал в ходе своего первого отчета перед депутатами Законодательной думы края в четверг.

По его словам, до сих пор на территории края присутствуют поселения, где нет постоянного источника водоснабжения и воду приходится привозить.

"Также большое внимание люди уделяют состоянию местных и региональных дорог, транспортной доступности, особенно по стоимости обслуживания. Я понимаю, что вопросы, которые поднимают жители края, невозможно решить разовыми поручениями губернатора. Здесь требуются длительные совместные усилия", - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что за восемь месяцев работы в должности губернатора посетил восемь из 17 районов края, в некоторых побывал дважды. По итогам рабочих поездок, добавил Фургал, собрана папка с обращениями, по которым даны поручения и началась работа.

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