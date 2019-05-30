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30.05.19 06:10

В игорной зоне "Приморье" остаются свободные территории под строительство гостиниц и казино

© РИА Новости. Виталий Аньков
30 мая. Interfax-Russia.ru - На территории интегрированного развлекательного курорта (ИРК) "Приморье" в Приморском крае остаются две свободные площадки под строительство гостиниц и казино, сообщила пресс-служба администрации региона со ссылкой на исполнительного директора Корпорации развития Приморского края (КРПК, оператор игорной зоны) Игоря Трофимова.

По его словам, в следующем году на территории курорта будет действовать три развлекательных объекта, включая действующее казино Tigre de Cristal, крупнейшее в России.

"В 2020 году завершится вторая фаза строительства ИРК "Приморье" - состоится открытие двух новых комплексов Naga Vladivostok и "Шамбала". Инвесторы находятся в активной стадии строительства - уже возведены первые этажи новых зданий. На строительство транспортно-инженерной инфраструктуры будет направлено финансирование в размере 2,9 млрд руб. по программе, инициированной Федеральным агентством по туризму", - сказал Трофимов.

Открытие комплекса "Tigre de Cristal Фаза 2" намечено на 2021 год, сообщил Эрик Ландхир, исполнительный директор Summit Ascent Holdings Ltd. (оператор казино Tigre de Cristal).

"Мы считаем, что в течение четырех лет игорная зона в Приморье уже будет преобразована в полноценный курорт за счет открытия новых комплексов, в том числе и наша компания, планирует реализовать объект "Tigre de Cristal Фаза 2". Мы планируем увеличить номерной фонд минимум до 350, что в три раза превышает количество номеров в действующем Tigre de Cristal. В проекте предусмотрено 25 игровых столов для массовых игроков и около 300 игровых автоматов, а также 50 игровых столов для гостей категории VIP", - приводит слова Ландхира пресс-служба.

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