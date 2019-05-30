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Главные события
30.05.19 06:20

Численность лесных бизонов в Якутии превысила 200 особей

© РИА Новости. Эдуард Песов
30 мая. Interfax-Russia.ru - У выпущенных на волю в Якутии лесных бизонов за 2019 год родился 21 теленок, общая численность животных в регионе превысила 200 особей, сообщает в четверг пресс-служба Минэкологии региона.

"К концу 2018 года общая численность бизонов канадского и местного происхождения достигла 195 голов. В 2019 году первый теленок появился 13 апреля в питомнике "Усть-Буотама" и с этого момента по сегодняшний день в двух питомниках родился 21 теленок: 8 - в питомнике "Усть-Буотама", 13 - в питомнике "Тымпынай", - говорится в сообщении.

Отмечено, что период отела у лесных бизонов проходит в основном с апреля по конец мая, иногда до половины июня, поэтому специалисты ожидают еще пополнения.

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