Численность лесных бизонов в Якутии превысила 200 особей

30.05.19 06:20

© РИА Новости. Эдуард Песов

30 мая. Interfax-Russia.ru - У выпущенных на волю в Якутии лесных бизонов за 2019 год родился 21 теленок, общая численность животных в регионе превысила 200 особей, сообщает в четверг пресс-служба Минэкологии региона.

"К концу 2018 года общая численность бизонов канадского и местного происхождения достигла 195 голов. В 2019 году первый теленок появился 13 апреля в питомнике "Усть-Буотама" и с этого момента по сегодняшний день в двух питомниках родился 21 теленок: 8 - в питомнике "Усть-Буотама", 13 - в питомнике "Тымпынай", - говорится в сообщении.

Отмечено, что период отела у лесных бизонов проходит в основном с апреля по конец мая, иногда до половины июня, поэтому специалисты ожидают еще пополнения.