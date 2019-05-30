Верховный суд РФ оставил в силе пожизненный приговор новосибирскому экс-милиционеру за серийные убийства

30.05.19 06:56

© РИА Новости. Максим Богодвид

30 мая. Interfax-Russia.ru - Верховный суд РФ отклонил апелляцию защиты на приговор Новосибирского областного суда бывшему сотруднику правоохранительных органов из Новосибирска Евгению Чуплинскому, осужденному к пожизненному лишению свободы за убийство 19 женщин, сообщает прокуратура региона.

"Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации признала неубедительными доводы апелляционных жалоб осужденного и его защитника", - говорится в сообщении.

Таким образом, приговор Чуплинскому вступил в законную силу. Он осужден по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) к пожизненному лишению свободы.

Чуплинский признан виновным в совершении убийств 19 женщин с осени 1998 года до июня 2005 года на территории Новосибирска и его окрестностей и краже телефона одной из потерпевших (от наказания за кражу он был освобожден за истечением срока давности).

Верховный суд РФ второй раз рассматривал апелляцию на приговор.