Число лесных пожаров увеличилось в Прибайкалье

30.05.19 06:57

© РИА Новости. Константин Чалабов

30 мая. Interfax-Russia.ru - За минувшие сутки в Иркутской области было зарегистрировано 12 новых лесных пожаров, ликвидировано восемь, продолжается тушение 10 очагов общей площадью более 3 тыс. га, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"На землях лесного фонда ликвидировано восемь лесных пожаров общей площадью 1 тыс. 370 га (...). По два возгорания потушено в Зиминском и Чунском районах, по одному - в Заларинском, Тулунском, Баяндаевском и Осинском районах", - говорится в сообщении.

В локализованном состоянии на утро четверга перешло шесть пожаров общей площадью 2082,5 га: два в Братском районе, по одному - в Нижнеудинском, Чунском, Черемховском и Нижнеилимском районах.

Действует четыре пожара на общей площади 926,8 га: два - в Нижнеилимском районе, по одному - в Братском и Усть-Кутском районах.