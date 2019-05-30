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30.05.19 08:24
Власти Красноярского края планируют переселить из аварийного жилья 18,5 тыс. человек
"До 2024 года нам необходимо переселить всех граждан из жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года. Такого жилья на территории края 315 тыс. кв. метров. По предыдущей программе переселения общий объем составлял 239 тыс. кв. метров. За шесть лет необходимо переселить 18,5 тысячи человек", - пояснил министр.
Он также отметил, что на реализацию госпрограммы планируется направить 13,5 млрд рублей из федерального бюджета и 5 млрд рублей - из краевого. Краевые власти будут защищать заявку на финансирование проекта в федеральном фонде ЖКХ на следующей неделе.
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