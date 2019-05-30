МВД РФ сообщает о задержании более 60 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере ЖКХ

30.05.19 08:33

© РИА Новости. Андрей Стенин

30 мая. Interfax-Russia.ru - Полицейские задержали свыше 60 участников организованной группы, подозреваемых в мошенничестве, которые под предлогом оказания услуг в сфере ЖКХ обманули более 100 граждан, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками полиции пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве под предлогом оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, задержаны свыше 60 человек, в том числе предполагаемые организаторы", - сказала Волк.

По ее словам, подозреваемые сообщали жильцам о предстоящем капитальном ремонте и навязывали услуги по замене труб отопления и водоснабжения по завышенной в десятки раз стоимости.

"Преимущественно жертвами аферистов становились одинокие пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями, соучастники снимали происходящее на камеру мобильного телефона", - отметила представитель ведомства.

По данным следствия, в каждую группу входило не менее 15 рядовых участников, которые обходили квартиры, подбирая потенциальных заказчиков, а затем заключали фиктивные договоры и получали деньги.

Волк отметила, что в мошенническую схему были вовлечены сантехники, а также водители, которые отвозили потерпевших к банкоматам, если у них не было наличных денег для расчета за оказанные услуги.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). По предварительным данным, от действий фигурантов пострадали более 100 граждан.

"Проведены обыски на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Тверской областей в помещениях, арендованных соучастниками в различных бизнес-центрах под офисы, call-центр и бухгалтерию, где были обнаружены предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел", - заключила Волк.

Следственные действия по установлению всех обстоятельств мошенничества продолжаются.