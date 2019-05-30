Поездка не задалась: автобус с китайскими туристами попал в ДТП в Приморье
  
Ошибка пилота: эксперты назвали причины катастрофы самолета совладелицы S7 Филевой
   
"Отцовский" капитал: семейные выплаты для многодетных отцов могут появиться в России
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
.
15.05.19   15:16

12.03.19   16:52

14.12.18   16:51
 
Главные события
30.05.19 08:33

МВД РФ сообщает о задержании более 60 человек, подозреваемых в мошенничестве в сфере ЖКХ

© РИА Новости. Андрей Стенин
30 мая. Interfax-Russia.ru - Полицейские задержали свыше 60 участников организованной группы, подозреваемых в мошенничестве, которые под предлогом оказания услуг в сфере ЖКХ обманули более 100 граждан, сообщила "Интерфаксу" в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками полиции пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве под предлогом оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, задержаны свыше 60 человек, в том числе предполагаемые организаторы", - сказала Волк.

По ее словам, подозреваемые сообщали жильцам о предстоящем капитальном ремонте и навязывали услуги по замене труб отопления и водоснабжения по завышенной в десятки раз стоимости.

"Преимущественно жертвами аферистов становились одинокие пожилые граждане и люди с ограниченными возможностями, соучастники снимали происходящее на камеру мобильного телефона", - отметила представитель ведомства.

По данным следствия, в каждую группу входило не менее 15 рядовых участников, которые обходили квартиры, подбирая потенциальных заказчиков, а затем заключали фиктивные договоры и получали деньги.

Волк отметила, что в мошенническую схему были вовлечены сантехники, а также водители, которые отвозили потерпевших к банкоматам, если у них не было наличных денег для расчета за оказанные услуги.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество). По предварительным данным, от действий фигурантов пострадали более 100 граждан.

"Проведены обыски на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Тверской областей в помещениях, арендованных соучастниками в различных бизнес-центрах под офисы, call-центр и бухгалтерию, где были обнаружены предметы и документы, имеющие доказательственное значение для уголовных дел", - заключила Волк.

Следственные действия по установлению всех обстоятельств мошенничества продолжаются.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  30.05.19 08:18
Роспотребнадзор предостерег от купания в фонтанах из-за угрозы инфекций
.
  29.05.19 16:08
Чайка: катастрофа SSJ-100 выявила проблемы в авиаотрасли РФ, не решаемые годами
.
  29.05.19 14:46
Работы по интеграции МЦК и радиальных ж/д направлений завершатся ко Дню города
.
  29.05.19 14:34
Чайка не видит оснований для уголовного преследования Быкова за книгу о генерале Власове
.
  29.05.19 14:00
Чайка счел обоснованным отказ в передаче Грудинину мандата депутата Госдумы
.
  29.05.19 13:58
Новым главой комитета Совета Федерации по экономической политике избран Кутепов
.
  29.05.19 13:51
Температура в Москве обновила рекорд жары 2019 года
.
  29.05.19 12:43
Первый жилой комплекс на самой дорогой улице Москвы будет отреставрирован до конца 2019 года
.
  29.05.19 12:38
Сбой на "желтой" ветке московского метро может привести к кадровым перестановкам
.
  29.05.19 12:26
Аналог Керченского моста построят на юге Москвы


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket