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30.05.19 08:52
Путин подписал закон о реанимации и разрешил вич-инфицированным усыновлять детей
Изменения, внесенные в федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", обязывают медицинские организации "предоставлять возможность родственникам и иным членам семьи или законным представителям пациента посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, в соответствии с общими требованиями, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии с пунктом 19.1 части 2 статьи 14 настоящего Федерального закона".
Госдума 21 мая приняла закон о праве родных и близких больного посещать его в реанимации или в отделении интенсивной терапии. Совет Федерации одобрил закон 22 мая.
Закон предоставляет родственникам и законным представителям пациентов право присутствовать в отделениях интенсивный терапии и в реанимационных отделениях.
Согласно закону, Минздрав получает полномочия утверждать "общие требования к организации посещения пациента родственниками и иными членами семьи или законными представителями пациента в медицинской организации, в том числе в ее структурных подразделениях, предназначенных для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях".
Как ранее пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин, проект закона прорабатывался Минздравом долгое время и теперь позволит родителям, супругам, детям "быть рядом с родными людьми в тяжелые моменты их жизни".
Также президент РФ подписал закон о внесении изменения в статью 127 Семейного кодекса, позволяющий людям с тяжелыми заболеваниями, в том числе ВИЧ и гепатитом С, усыновлять детей.
Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Новый закон позволяет суду отступить от ограничений, связанных с тяжелыми заболеваниями, на усыновление сирот, если ребёнок уже проживает в этой семье и усыновление в его интересах.
Ранее Конституционный суд признал несоответствующими Основному закону нормы, препятствующие усыновлению для ВИЧ-инфицированных родителей.
В своем постановлении КС РФ напомнил, что при решении вопросов усыновления "подлежат учету и требования международно-правовых актов", в которых говорится, что главным соображением при передаче ребенка не его собственным родителям должны являться "наилучшее обеспечение интересов ребенка и его потребность в любви".
В декабре 2018 года правительство внесло в Государственную думу законопроект, предусматривающий поправки в Семейный кодекс и разрешающий в некоторых случаях ВИЧ-положительным и имеющим вирус гепатита С усыновлять детей.
Помимо этого, глава государства разрешил проведение эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва, а также позволил иностранным гражданам проходить службу по контракту в российской армии.
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