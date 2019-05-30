Эвенкийский школьник спас тонущую в ледяной реке девочку

30.05.19 08:59

© РИА Новости. Максим Богодвид

30 мая. Interfax-Russia.ru - Девятиклассник Андрей Максимов спас девочку, упавшую в реку поселке Байкит Эвенкийского района Красноярского края, сообщает в четверг пресс-служба регионального управления МЧС России.

Подросток возвращался из школы домой 26 мая, когда увидел, как недалеко от берега в реке Байкитик тонет ребенок.

"Не раздумывая, Андрей, в чем был - в верхней одежде и с рюкзаком за спиной - нырнул в воду. Оказавшись в ледяной воде, он подплыл к тонущей девочке и с трудом вытолкал ее на берег, где Настю подхватили подруги", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом, самого подростка понесло вниз по течению, однако ему удалось ухватиться за плиты, укрепляющие береговую линию и самостоятельно выбраться из воды.

В этот день в Байките было всего +7 градусов, кое-где еще лежал снег, а на местных реках продолжался мелкий ледоход.

Руководство местной пожарно-спасательной части вручило девятикласснику благодарственное письмо, в настоящее время рассматривается вопрос о награждении его ведомственной наградой МЧС России за спасение утопающих.

"Я так действовал потому, что нас в школе постоянно обучают на уроках ОБЖ разным правилам личной безопасности, в том числе как спасать людей из воды", - сказал Максимов во время вручения благодарности.