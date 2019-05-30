|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
30.05.19 08:59
Эвенкийский школьник спас тонущую в ледяной реке девочку
Подросток возвращался из школы домой 26 мая, когда увидел, как недалеко от берега в реке Байкитик тонет ребенок.
"Не раздумывая, Андрей, в чем был - в верхней одежде и с рюкзаком за спиной - нырнул в воду. Оказавшись в ледяной воде, он подплыл к тонущей девочке и с трудом вытолкал ее на берег, где Настю подхватили подруги", - говорится в сообщении пресс-службы.
При этом, самого подростка понесло вниз по течению, однако ему удалось ухватиться за плиты, укрепляющие береговую линию и самостоятельно выбраться из воды.
В этот день в Байките было всего +7 градусов, кое-где еще лежал снег, а на местных реках продолжался мелкий ледоход.
Руководство местной пожарно-спасательной части вручило девятикласснику благодарственное письмо, в настоящее время рассматривается вопрос о награждении его ведомственной наградой МЧС России за спасение утопающих.
"Я так действовал потому, что нас в школе постоянно обучают на уроках ОБЖ разным правилам личной безопасности, в том числе как спасать людей из воды", - сказал Максимов во время вручения благодарности.
|
Interfax-Russia.ru – Совет Федерации досрочно лишил полномочий обвиняемого в уголовных преступлениях сенатора Рауфа Арашукова из-за непредставления в срок декларации за 2018 год.
.
Interfax-Russia.ru – Эксперты восстановили картину аварии Superjet-100 "Аэрофлота", сгоревшего в "Шереметьево". Виной трагедии называют ошибки экипажа.
.
Interfax-Russia.ru – Футболистов Кокорина и Мамаева, а также их друзей признали виновными в драках, хулиганстве и приговорили к реальному сроку заключению в колонии.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket