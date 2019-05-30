Минтранс ищет за 2,8 млрд руб. подрядчиков создания инфраструктуры возле ж/д подходов Крымского моста

30.05.19 09:13

Фото инфоцентра "Крымский мост"

30 мая. Interfax-Russia.ru - ФГУП "Управление ведомственной охраны министерства транспорта России" ("УВО Минтранса России") объявило четыре запроса предложений на общую сумму 2,831 млрд рублей на создание инфраструктуры на ж/д станциях "Багерово" (и перегонах) и "Керчь - Южная" на востоке Крыма, говорится в материалах на сайте госзакупок.

В частности, речь идет о создании системы электроснабжения на двух станциях, а также сигнализации, централизации и блокировки на станции "Багерово", организации двусторонней парковой связи в накопительном парке этой станции (начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,108 млрд рублей, работы должны быть выполнены до 30 ноября 2019 года).

Кроме того, планируются дорожные работы, строительство ситуационного центра, ангара, пункта обогрева, прокладка наружных сетей водоснабжения и водоотведения станции "Багерово" (максимальная цена - 819,85 млн рублей, срок выполнения - также до 30 ноября 2019 года).

ФГУП "УВО Минтранса России" также ищет подрядчика для демонтажа существующего железнодорожного моста длиной около 15 м в районе поселка городского типа Багерово, путевых работ, прокладки водопропускных труб под железнодорожными путями, устройства и демонтажа временного ж/д объезда и прочих работ (максимальная цена - 291,605 млн рублей, срок выполнения - до 20 октября 2019 года).

Предполагается также построить железнодорожный вокзал на станции "Керчь-Южная Новый парк", здание линейного отдела полиции, пассажирскую платформу, вольер для собак (максимальная цена - около 611,511 млн рублей, срок - до 30 ноября 2019 года).

Заявки на участие в первых трех конкурсах принимаются до 5 июня, итоги планируется подвести в тот же день, в последнем - до 3 июня и подвести итоги в этот же день.

Согласно материалам, финансирование работ предполагается за счет средств заказчика.

Во всех запросах предложений указано, что строительство инфраструктуры на двух станциях - это второй этап работ на объекте "Технические средства обеспечения транспортной безопасности при строительстве железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив".

Как сообщалось, Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открылось 16 мая 2018 года, грузовиков - 1 октября. Ввод железнодорожной части объекта в эксплуатацию намечен на декабрь 2019 года.

Стоимость моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" (СГМ) Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.

СГМ является также единственным исполнителем работ по строительству ж/д подхода к мосту со стороны Крыма, заключен контракт с Федеральным агентством железнодорожного транспорта (Росжелдором).

Железнодорожный подход на востоке полуострова - это двухпутная дорога длиной 18 км. Она свяжет мост через пролив с железнодорожной сетью Крыма через станцию "Багерово". Помимо самих путей, предусмотрено строительство специальных эксплуатационных строений, тоннеля и т.д.

Стоимость строительства ж/д подхода к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма выросла, согласно распоряжению российского кабмина в конце 2018 года, на 2,96 млрд рублей - до 19,9 млрд рублей.