Бюджет ХМАО в I квартале исполнен с профицитом 29% от доходов

30.05.19 09:15

© РИА Новости. Владимир Трефилов

30 мая. Interfax-Russia.ru - Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа в январе-марте 2019 года исполнен с профицитом 15,403 млрд рублей, или 29% от доходов, следует из материалов на сайте окружной думы.

Доходы составили 53,015 млрд рублей, что на 38,2% больше суммы поступлений за аналогичный период прошлого года. Расходы уменьшились на 5,6% - до 37,611 млрд рублей.

В частности, доходы по налогу на прибыль, которые являются основным источником поступлений бюджета, выросли в 1,8 раза, до 24,723 млрд рублей.

"Увеличение поступлений связано с ростом выручки от реализации продукции, получением прибыли от внереализационной деятельности за счет положительных курсовых разниц, стоимость которых выражена в иностранной валюте", - говорится в документах.

Доходы бюджета ХМАО на 2019 год утверждены в размере 216,147 млрд рублей, расходы - 236,553 млрд рублей. Дефицит бюджета составляет 20,406 млрд рублей, или 8,6% от расходов.