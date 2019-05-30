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30.05.19 09:15
Бюджет ХМАО в I квартале исполнен с профицитом 29% от доходов
Доходы составили 53,015 млрд рублей, что на 38,2% больше суммы поступлений за аналогичный период прошлого года. Расходы уменьшились на 5,6% - до 37,611 млрд рублей.
В частности, доходы по налогу на прибыль, которые являются основным источником поступлений бюджета, выросли в 1,8 раза, до 24,723 млрд рублей.
"Увеличение поступлений связано с ростом выручки от реализации продукции, получением прибыли от внереализационной деятельности за счет положительных курсовых разниц, стоимость которых выражена в иностранной валюте", - говорится в документах.
Доходы бюджета ХМАО на 2019 год утверждены в размере 216,147 млрд рублей, расходы - 236,553 млрд рублей. Дефицит бюджета составляет 20,406 млрд рублей, или 8,6% от расходов.
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