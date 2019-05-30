Потерпевшая: пожарные не послушали аниматора "Зимней вишни", который показывал им короткий путь

30.05.19 09:31

Фото Александра Левчука

30 мая. Interfax-Russia.ru - Пожарные, прибывшие на тушение огня в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", не использовали информацию сотрудника ТРЦ о коротком пути к кинозалам с людьми, утверждает в суде потерпевшая по делу Надежда Вострикова, потерявшая трех внуков и дочь.

Согласно ее показаниям, в день трагедии ей позвонила дочь, находившаяся с детьми в кинозале ТРЦ, и сообщила о пожаре. Женщина приехала к "Зимней вишне", бросила машину и поспешила в здание центра, где на втором или третьем этаже ей преградил путь мужчина в черном костюме, который сначала утверждал, что всех посетителей вывели, но после уговоров пропустил ее.

Поднявшись на четвертый этаж, женщина увидела мужчину в костюме клоуна с размазанным гримом.

"В холле стояли около 10 человек в оранжевых жилетах, которые также не пускали меня дальше, кто это были такие, я не знаю. Я упала на колени перед теми людьми в жилетах, попросила их пустить в зал, но они сказали, что ничем помочь не могут. После этого пришли пожарные, которым я стала кричать, что в зале есть пятеро детей. "Клоун" начал объяснять пожарным, как пройти коротким путем, но те сделали все наоборот, пройдя длинной дорогой", - сказала Вострикова.

Она также сообщила, что к ней на четвертом этаже присоединился родственник - Игорь Сабадаш, у которого в кинозале также были дети.

"Мы позвонили моей дочери, которая сказала, что из зала выйти не может, так как их заперли. Дочь Сабадаша позвонила ему и попрощалась, сказав "папочка, я тебя люблю, я умираю". Мы просили людей в жилетах помочь нашим родным, но те так нас и не пустили", - подчеркнула Вострикова.

Она подтвердила показания других очевидцев и родственников потерпевших, которые заявляли, что никто из работников ТРЦ не проводил эвакуацию, звуков сигнализации она также не слышала.

Женщина попросила максимально строгого наказания для подсудимых.

В четверг проходит четвертое заседание по первому делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", на нем планируется допросить как минимум пятерых. Рассмотрение дела по существу началось 16 мая, следующие заседания прошли 22 и 23 мая, на них допрашивали потерпевших.

Следующее заседание назначено на 5 июня.

Как сообщалось, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Как полагает следствие, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра.

На скамье подсудимых семь человек: экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин.

Им инкриминируют ч.3 ст.238, ч.3 ст.219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц), ч.3 ст.293 УК РФ (халатность).

Всего по делу о пожаре расследовались три уголовных дела, фигурантами которых являются 15 человек, в том числе экс-глава главка МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов, экс-глава кемеровского стройнадзора Танзиля Комкова, а также задержанный в Польше бывший футболист и руководитель "Кемеровского кондитерского комбината", на базе которого был построен сгоревший ТРЦ, Вячеслав Вишневский.