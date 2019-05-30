Силуанов поддержал идею о продлении электронной визы на Дальнем Востоке РФ с 8 до 14 дней

30.05.19 09:38

© РИА Новости. Нина Зотина

30 мая. Interfax-Russia.ru - Первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов во Владивостоке на совещании по реализации нацпроектов поддержал идею увеличить для иностранцев срок пребывания на Дальнем Востоке по электронной визе.

"Упрощенный въезд продлить, увеличить количество дней пребывания с 8 до 14. Давайте мы себе это в отработку возьмем", - сказал Силуанов.

Он отметил, что по итогам совещания будет создано соответствующее поручение.

Также он добавил, что в этом вопросе необходимо межведомственное взаимодействие.

"Здесь вопрос и к Министерству внутренних дел и Минэкономики", - отметил Силуанов, подчеркнув, что сама идея продления срока электронной визы "вписывается в логику по привлечению туристов и увеличения экспорта услуг".

Как сообщалось, система выдачи электронных виз для посещения Дальнего Востока иностранным гражданам заработала в августе 2017 года.

С помощью электронной визы можно оставаться восемь дней в шести дальневосточных регионах. Работают воздушные пункты пропуска во Владивостоке (Кневичи), Петропавловске-Камчатском (Елизово), Благовещенске, Хабаровске (Новый), Южно-Сахалинске (Хомутово), Анадыре (Угольный). В трех регионах - Сахалинской области, Приморском и Камчатском краях - работают морские пункты пропуска. По электронной визе в Приморье можно прибыть через железнодорожные пункты пропуска "Пограничный", "Хасан", "Махалино", а также автомобильные пункты пропуска "Полтавка" и "Турий Рог". С 1 июля механизм электронных виз будет распространен на международные аэропорты Республики Бурятия и Забайкальского края.

С предложением о продлении срока электронной визы с 8 до 14 дней выступали власти Приморья, инициативу поддержала глава Ростуризма Зарина Догузова.