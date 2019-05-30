Фотографии Санкт-Петербургской губернии конца XIX века покажут в Русском музее

30.05.19 09:42

© РИА Новости. Евгения Новоженина

30 мая. Interfax-Russia.ru - В Строгановском дворце в четверг открывается выставка фотографий Санкт-Петербургской губернии 1860-1910-х годов, сообщает пресс-служба Русского музея.

На экспозиции представлено около 200 фотографий и 200 открытых писем из собрания Русского музея.

Посетители выставки смогут увидеть не только губернские виды, но и примечательные отдельные здания и интерьеры, большая часть которых претерпела значительные изменения или не сохранилась до настоящего времени. Среди них "Собственная дача" и "Львиный каскад" в Петергофе, "Церковь Спаса Преображения в память 300-летия Дома Романовых" в Тярлево и "Янтарная комната" в Царском Селе.

Важное место в создании фотографической летописи Санкт-Петербургской губернии занимают снимки Джованни (Ивана) Бианки, Альфреда Лоренса, Альберта Фелиша, Карла Шульца, Владимира Машукова, Михаила Ризникова, Люциана Городецкого, Федора Николаевского, Карла Буллы, Александра Кирьянова и фотоателье "Бр. Карбини".

На выставке также представлены работы организатора и первого заведующего "Собственной фотографией Русского музея императора Александра III" Александра Ержемского.

"Многочисленные изображения Санкт-Петербургской губернии, созданные им на стеклянных пластинах, безупречные по технике и композиции, ныне хранятся только в собрании Русского музея и занимают особое место в музейной коллекции негативов", - говорится в сообщении.