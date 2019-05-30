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30.05.19 09:44
Ульяновская область намерена привлечь кредит на 500 млн рублей
Минфин Ульяновской области планирует привлечь кредит на 1 год. Начальная цена установлена в размере 43,75 млн рублей из расчета процентной ставки 8,75% годовых (ключевая ставка ЦБ РФ плюс 1 процентный пункт).
Заявки на участие в аукционе принимаются до 13 июня.
Бюджет Ульяновской области на 2019 год принят с доходами в размере 52 млрд 236 млн рублей, расходами - 51 млрд 789,7 млн рублей, профицитом - 446,3 млн рублей, или 0,9% доходов.
Госдолг области на 1 апреля текущего года составил 25 млрд 395,868 млн рублей, в том числе бюджетные кредиты - 10 млрд 161,929 млн рублей, коммерческие кредиты - 10 млрд 58,6 млн рублей, ценные бумаги - 5 млрд рублей, госгарантии - 175 млн рублей.
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