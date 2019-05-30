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30.05.19 10:52

Правительство внесло в Госдуму поправки в бюджет-2019

© РИА Новости. Екатерина Штукина
30 мая. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ внесло в Госдуму проект поправок об уточнении параметров федерального бюджета на 2019 год, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Проект поправок был одобрен на заседании правительства 23 мая.

Прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов бюджета теперь ожидается в сумме 3 трлн 176 млрд 984,8 млн рублей против 3 трлн 369 млрд 178,5 млн рублей в действующем законе о бюджете. При этом общая оценка доходов бюджета повышена с 19 трлн 969 млрд рублей до 20 трлн 175 млрд рублей, а расходов - с 18 трлн 37 млрд рублей до 18 трлн 294 млрд рублей.

Профицит ожидается в размере 1 трлн 881 млрд рублей против 1 трлн 932 млрд рублей в действующем законе. С учетом того, что несколько изменен прогнозируемый объем ВВП (со 105,82 трлн рублей до 109,086 трлн рублей), профицит бюджета корректируется с 1,8% до 1,7% ВВП по сравнению с 2,6% ВВП по итогам 2018 года.

Конъюнктура на мировых сырьевых рынках в январе-апреле оказалась лучше ожиданий, но высокие цены на нефть имеют существенные предпосылки к снижению, поскольку срок действия соглашения ОПЕК+ истекает в середине года, а в США будут введены дополнительные трубопроводные мощности, отмечал Минфин. Поэтому траектория цены на нефть в 2019 году сохранена без изменений на уровне $63,4 за баррель. Прогноз по курсу рубля по итогам года пересмотрен в сторону незначительного ослабления до 65,1 руб./$1 с 63,9 руб./$1 (соответствует апрельской версии макропрогноза Минэкономразвития).

ФНБ на конец 2019 года увеличится за счет нефтегазовых доходов, сложившихся по итогам 2018 года, и курсовой разницы, и составит 8 трлн 404,6 млрд рублей (8,1% ВВП, то есть с запасом преодолеет планку 7%, дающую право инвестировать средства ФНБ - ИФ).

Программу внутренних заимствований предлагается сократить с 1,705 трлн рублей до 1,567 трлн рублей на фоне увеличения поступлений в бюджет благодаря более слабому курсу рубля, чем в первоначальной версии бюджета.

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