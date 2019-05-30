Виноградари Крыма просят запретить госзакупки импортных вин с защищенным наименованием

30.05.19 10:54

© РИА Новости. Сергей Мальгавко

30 мая. Interfax-Russia.ru - Ассоциация виноградарей и виноделов Крыма "Крымское бюро винограда и вина" готовит обращение в правительство с просьбой ограничить допуск к госзакупкам импортных вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), сообщается в ее пресс-релизе со ссылкой на председателя, генерального директора ГУП РК "ПАО "Массандра" Янину Павленко.

Как сообщалось, с 1 июля этого года вводится ограничение на допуск импортных вин к госзакупкам. Соответствующее постановление правительства, проект которого подготовлен Минсельхозом, подписано 25 мая 2019 года.

"Однако есть один нюанс: в постановлении указаны следующие позиции, на которые распространяется запрет: "вина игристые", "вина", "вина ликерные", "вина фруктовые (плодовые)". То ли по упущению, то ли по досадному недоразумению отсутствуют ограничительные меры к "винам ЗГУ" и "винам ЗНМП", - заявила Павленко. - Сегодня, когда в России набирает обороты производство этих вин - то есть приготовленных в нашей стране из собственного винограда, выращенного в конкретной местности, - именно они, прежде всего, нуждаются в имиджевой поддержке".

"Это вина, которые подчеркивают индивидуальность того или иного региона", - добавила она, отметив, что надеется на поддержку правительства.

В целом же, считает глава "Массандры", принятое правительством решение "безусловно, вселяет оптимизм". "Для нас это еще один знаменательный шаг на пути развития виноградарско-винодельческой отрасли, - заявила она. - Пусть не так много от общего объема вин, которые реализуются на российском рынке, продавалось государственным и муниципальным организациям, но имиджево - это очень важно. Это серьезная поддержка российских вин".

"Если раньше в посольствах, на приемах, в различных государственных институтах подавались иностранные вина, то сегодня, я очень надеюсь, они будут заменены на российские. Это значит, что первое - правительство действительно намерено развивать отрасль, второе - Россия заявляет о том, что наши вина достойного качества и не уступают импортным образцам", - сказала Павленко.

Как сообщал ранее Минсельхоз, "в настоящее время в России не используются возможности и преимущества закупок отечественных вин государственными и муниципальными заказчиками, более половины закупаемых вин приходится на импорт из Италии, Франции, Испании, Чили, Новой Зеландии, Португалии, Чехии, Грузии, Венгрии, Аргентины". Вместе с тем в России производится достаточно вина для полного замещения закупок иностранной продукции. При этом отечественные вина по качеству не уступают зарубежным аналогам, что подтверждается наградами на престижных мировых конкурсах, констатировал Минсельхоз.

В 2018 году производство тихих вин в РФ выросло на 12,6%, до 1,63 млн декалитров (дал), шампанских и игристых - на 3%, до 678,2 тыс. дал.

По данным Минсельхоза, РФ в 2018 году собрала 530 тыс. тонн винограда. Это меньше, чем в 2017 году, - 580 тыс. тонн (по данным Росстата). В 2019 году производство планируется увеличить до 549 тыс. тонн.

В прошлом году виноградники были заложены на 5 тыс. га, прогноз на этот год - 6,5 тыс. га.