Многофункциональный комплекс построят в промзоне на севере Москвы

30.05.19 11:33

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

30 мая. Interfax-Russia.ru - На месте промзоны в Хорошевском районе столицы построят многофункциональный комплекс с магазинами и офисами, сообщили в четверг в пресс-службе Москомархитектуры.

Там отметили, что новый комплекс площадью 33 тыс. кв.м начнут строить на 1-й Магистральной улице в конце 2019 года.

На первом этаже здания разместятся магазины и кулинария, на втором - помещения административно-делового назначения и зал кофейни. Планировка здания, система лифтов и лестниц позволит разделить жилое и нежилое пространства. В комплексе также появится подземный паркинг на 72 машины и площадка для мотоциклов.

В ведомстве добавили, что фасады здания выполнят из сглаженного клинкерного кирпича ручной формовки и плитки. Межоконные пространства облицуют алюминиевыми кассетами с фактурой патины контрастного цвета. Выступы кровли над террасами будут образованы в "козырек-пагоду".