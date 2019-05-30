Число жертв пожара на "Нижнекамскнефтехиме" увеличилось до четырех человек

30.05.19 11:39

© РИА Новости. Максим Богодвид

30 мая. Interfax-Russia.ru - В больнице умер еще один пострадавший при апрельском пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехима", сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в Минздраве Татарстана.

"Еще один пострадавший в результате пожара на заводе изопрена-мономера "Нижнекамскнефтехима" скончался вчера ночью в Республиканской клинической больнице (Казань)", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, число жертв пожара, произошедшего 19 апреля, увеличилось до четырех человек.

В настоящее время в больнице остаются трое пострадавших.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания на заводе изопрена-мономера "Нижнекамскнефтехима" в ходе планового капитального ремонта пострадали 17 человек - сотрудники двух подрядных организаций. Они получили термические ожоги разной степени.

Ущерб, нанесенный производству, по данным компании был незначительный.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, контрольный пакет его акций принадлежит группе "ТАИФ".