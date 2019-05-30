Многодетные семьи Оренбуржья взамен бесплатных земельных участков могут получить деньги на приобретение жилья

30.05.19 11:49

© РИА Новости. Владимир Песня

30 мая. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательного собрания Оренбургской области на внеочередном заседании в четверг внесли изменения в региональный закон о бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье".

Законопроект был внесен врио губернатора Оренбургской области Денисом Паслером.

Паслер сообщил на заседании парламента, что законопроект предусматривает возможность получения многодетными семьями, признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий, единовременной денежной выплаты взамен предоставления им бесплатных земельных участков в собственность.

Согласно законопроекту, выплата может быть использована на приобретение жилья, первоначальный взнос по кредиту на приобретение (строительство) жилья, либо на погашение основного долга или процентов по такому кредиту.

"Сумма выплаты составит 200 тыс. рублей. На это в областном бюджете в этом году предусмотрено 150 млн рублей. Это значит, что 750 многодетных семей в этом году смогут улучшить свои жилищные условия, если выберут денежную выплату", - сказал врио губернатора.

Он добавил, что таким образом очередь из многодетных семей, стоящих в очереди на получение земельных участков, сократится на 15 %.

В итоге депутаты областного парламента единогласно приняли законопроект в двух чтениях.