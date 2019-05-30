В КБР задержали группу полицейских за участие в преступном сообществе и 42-милионную взятку

30.05.19 12:09

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

30 мая. Interfax-Russia.ru - Более десятка сотрудников полиции Кабардино-Балкарии во главе с замначальника Госавтоинспекции республики задержаны по подозрению в участии в преступном сообществе, сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко.

В отношении ряда должностных лиц МВД по республике, в том числе в отношении начальников районных отделов полиции и отделений ГИБДД, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения) и ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в составе группы в особо крупном размере), сказала Петренко в четверг "Интерфаксу".

Она отметила, что в настоящее время задержано 12 человек из числа руководящего состава, действующих и бывших сотрудников ГИБДД и отделов полиции. Местонахождение еще одного фигуранта устанавливается.

По данным следствия, в период 2017-2018 гг. полицейские в составе преступного сообщества получили взятку в размере 42 млн руб. "за обеспечение беспрепятственной со стороны правоохранительных органов незаконной перевозки спиртосодержащей продукции на территории КБР".

"Руководство преступным сообществом осуществлял замначальника управления ГИБДД МВД по республике", - сказала Петренко.

Она отметила, что в рамках дела проведено более 30 обысков в служебных помещениях и по местам жительства фигурантов и других лиц, проверяемых на причастность к преступному сообществу.